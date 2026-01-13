سقوط شجرة يتسبب بقطع التيار الكهربائي عن "السخنة" في الزرقاء

10:30 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760769 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية زراعة محافظة الزرقاء، ضمن إطار تفعيل خطط الطوارئ، مع شجرة تسببت بانقطاع التيار الكهربائي في منطقة السخنة بساعات متأخرة من الليل. اضافة اعلان





وقال مدير زراعة الزرقاء، المهندس حسين الخالدي، إن بلاغًا ورد لغرفة عمليات المديرية حول الحادثة، حيث انتقلت كوادر قسم الحراج إلى الموقع.



وأضاف أنه بالتنسيق الميداني المشترك مع كوادر شركة الكهرباء، تمت السيطرة على الموقف وإزالة الخطر المتمثل بالشجرة التي أثرت على خطوط الكهرباء، موضحًا أن التيار الكهربائي عاد إلى المنطقة.



ودعا الخالدي المواطنين إلى التعاون مع مديرية الزراعة من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو خطر محتمل عبر قنوات الاتصال المعتمدة، وذلك لضمان سرعة الاستجابة.



تم نسخ الرابط





