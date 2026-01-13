سقوط شجرة يتسبب بقطع التيار الكهربائي عن "السخنة" في الزرقاء

وقال مدير زراعة الزرقاء، المهندس حسين الخالدي، إن بلاغًا ورد لغرفة عمليات المديرية حول الحادثة، حيث انتقلت كوادر قسم الحراج إلى الموقع.
وأضاف أنه بالتنسيق الميداني المشترك مع كوادر شركة الكهرباء، تمت السيطرة على الموقف وإزالة الخطر المتمثل بالشجرة التي أثرت على خطوط الكهرباء، موضحًا أن التيار الكهربائي عاد إلى المنطقة.
ودعا الخالدي المواطنين إلى التعاون مع مديرية الزراعة من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو خطر محتمل عبر قنوات الاتصال المعتمدة، وذلك لضمان سرعة الاستجابة.
-
أخبار متعلقة
-
جاهزية عالية في الزرقاء لمواجهة المنخفض الجوي
-
الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2025 إلكترونياً والالتزام بالفوترة
-
تطبيق تعديلات الخطة الدراسية للثانوية العامة اعتبارا من العام 2026/2027
-
الأرصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول والبرد الغزير في هذه المناطق
-
نقابة البلديات تخاطب الأمانة بخصوص حقوق العمال في شركات النظافة
-
نقابة الألبسة: إقبال أعلى من المتوسط على البضائع الشتوية بالسوق المحلية
-
أمانة عمان تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من مناطق العاصمة
-
تعليق استقبال الزوار في تلفريك عجلون بسبب الأحوال الجوية