سقوط شظية مقذوف صاروخي في وادي صقرة بعمّان

الوكيل الإخباري- تعاملت الأجهزة المختصة، الجمعة، مع سقوط شظية كبيرة من مقذوفٍ صاروخي في منطقة وادي صقرة بالعاصمة عمّان.



وقال مصدر إنّ الشظية سقطت بين أحياء سكنية مأهولة بالسكان.



وأضاف أنّه لم تسفر عن الشظية أي إصابات.

