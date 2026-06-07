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سلامي يكشف سبب خسارة النشامى أمام سويسرا برباعية

سلامي يكشف سبب خسارة النشامى أمام سويسرا برباعية
سلامي يكشف سبب خسارة النشامى أمام سويسرا برباعية
 
الأحد، 07-06-2026 01:16 م
الوكيل الإخباري-  أكد مدرب المنتخب الوطني الأردني جمال السلامي أن المباريات الودية والإعدادية تشكل محطة مهمة لتجربة الخطط التكتيكية وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.اضافة اعلان


وقال السلامي إن الجهاز الفني خاض مباراتين إعداديتين أمام منتخبي نيجيريا وسويسرا، تم خلالهما تطبيق أكثر من نهج تكتيكي، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين واختبار أكثر من أسلوب لعب داخل الملعب.

وأضاف أن المنتخب في مواجهة سويسرا التي انتهت بفوز سويسرا برباعية حاول اعتماد طريقة لعب مختلفة عن المباراة السابقة، إلا أن الفريق لم ينجح في تنفيذها بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن مثل هذه التجارب تبقى جزءاً أساسياً من عملية الإعداد.

وأوضح مدرب المنتخب الوطني أن الهدف الأساسي من المباريات الودية يتمثل في التجربة وبناء تصور واضح لدى الجهاز الفني واللاعبين، بما يضمن تطوير الأداء الجماعي والفردي على حد سواء.

وأكد السلامي أن الجهاز الفني عمل خلال الفترة الماضية على تجهيز اللاعبين لمختلف السيناريوهات التي قد تواجه المنتخب في المباريات الرسمية، من خلال تنويع الخطط وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من العناصر.

واختتم السلامي بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تُعد مرحلة بناء وتقييم، وأن الاستفادة من المباريات الإعدادية تمثل عنصراً محورياً في الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل الاستحقاقات المقبلة.
 
 


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