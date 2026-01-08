سلطة إقليم البترا تستعرض رؤيتها المستقبلية

الوكيل الإخباري- قدمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عرضًا تقديميًا شاملاً، تناول رؤيتها المستقبلية لإدارة موقع البترا الأثري بوصفه موقعًا للتراث العالمي، بحضور سمو الأميرة دانا فراس رئيس جمعية المحافظة على البترا، ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنة.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، من بينهم مدير متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، ومستشار وزير البيئة الدكتور جهاد السواعير، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية مثل اليونيسكو، وجهات فنية متخصصة.



وثمنت سمو الأميرة جهود وزارتي السياحة والبيئة وسلطة إقليم البترا في دعم المحافظة على التراث الثقافي والبيئي للموقع الأثري وفي نهج العمل التشاركي لتعزيز التنمية المستدامة والتصدي لتحديات تغيير المناخ وأثرها على الواجهات الأثرية والنظام المائي والفيضانات بما يصب في مصلحة الموقع والزائر والمجتمعات المحلية.



وقال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إن استعراض رؤية السلطة يعكس الاهتمام الكبير بحماية هذا الموقع الأثري العالمي، ويدعم جهود سلطة إقليم البترا المستمرة لتطوير البنية السياحية بطريقة مستدامة ومتوازنة.



وأضاف، أن الوزارة تدعم كل المبادرات التي تعزز صيانة التراث التاريخي، وتنظيم الحركة السياحية، وتمكين المجتمع المحلي، بما يضمن استمرار البترا كوجهة عالمية محمية وآمنة للزوار من مختلف أنحاء العالم.



وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، إن السلطة تحرص على أن يكون موقع البترا الأثري نموذجًا رائدًا في التوازن بين الحماية والتطوير، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في الصيانة والترميم وإدارة المخاطر، وتعزيز التجربة السياحية بطريقة مستدامة تحافظ على قيمة الموقع التاريخية والثقافية، وأن يكون الموقع الأثري دون مخالفات.



وأضاف البريزات، أن السلطة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي وجميع الجهات المعنية، لضمان أن يكون كل قرار إداري أو تنموي مرتبطًا بالاستدامة، وبحماية الموقع والزوار، وتحسين الخدمات المقدمة، بما يرسخ مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية نموذجية.



وتناول العرض التقديمي الذي قدمه مجلس مفوضي السلطة محاور استراتيجية متكاملة، ركزت على حماية الموقع الأثري والحفاظ على قيمته التاريخية والإنسانية، إلى جانب تطويره وفق نهج تنموي مستدام يوازن بين متطلبات الحماية وتعزيز التجربة السياحية.



واستعرض مفوض الشؤون المالية والإدارية الدكتور شاكر العدوان خلال العرض، خطط السلطة وإنجازاتها فيما يخص التنظيم الإداري والتطوير المؤسسي، إذ بين الإجراءات التي اتخذتها السلطة لإعادة هيكلة وتنظيم العمل الإداري والمالي، من خلال تحديث الهيكل التنظيمي، وترشيق الإجراءات، وتفعيل أنظمة الرقمنة والتحول الإلكتروني، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وترشيد النفقات، وتحسين إدارة الموارد، الأمر الذي انعكس على رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.



كما استعرض مفوض شؤون إدارة المحمية الأثرية والسياحة المهندس يزن محادين، جهود السلطة في مجال الصيانة والترميم والحفاظ على المعالم الأثرية، بما في ذلك تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأنظمة تصريف المياه، وتنظيف مجاري السيول والأودية، وترميم بعض العناصر المعمارية، وتأهيل المسارات داخل المحمية الأثرية، إضافة إلى أعمال التوثيق الرقمي للمعالم والقطع الأثرية باستخدام أحدث التقنيات، بما يساهم في تقييم حالتها وتحديد أولويات التدخل والحماية.



وفيما يتعلق بتنظيم الموقع الأثري، تناول محادين الإجراءات الهادفة إلى تنظيم الحركة السياحية داخل المحمية، وإدارة نقاط الدخول والخروج، وتنظيم الأنشطة السياحية، وتطوير مراكز الزوار، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع الجمعيات العاملة داخل الموقع، بما يسهم في تحسين تجربة الزائر، وحماية المعالم الأثرية، وتعزيز سيادة القانون داخل الموقع الأثري.



كما تحدث مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس محمد الهباهبة خلال العرض عن إدارة مخاطر الفيضانات والسيول، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الموقع الأثري، واستعرض الإجراءات المتخذة منذ عام 2018، والتي شملت إنشاء عدد من السدود الاعتراضية في الأودية المؤثرة، وتنفيذ دراسات هندسية متكاملة للحد من مخاطر الفيضانات المفاجئة، إلى جانب تركيب أنظمة إنذار مبكر ومحطات رصد للأمطار ومنسوب المياه، بما يعزز السلامة العامة ويحمي الموقع والزوار.



وفي محور التنمية المستدامة، تحدثت مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات عن جهود سلطة إقليم البترا في تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية، من خلال إنشاء المساحات التنموية، وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي وبناء القدرات، ودعم المشاريع الإنتاجية، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، إضافة إلى البرامج الاجتماعية والثقافية، بما يعزز دور المجتمع المحلي كشريك فاعل في حماية الموقع واستدامته.



كما تضمن العرض مؤشرات ونتائج متعلقة بتطور أعداد الزوار، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الحوكمة والتطوير المؤسسي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم في تعزيز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية مستدامة.



ونظمت السلطة جولة ميدانية داخل الموقع الأثري بالبترا، اطلعوا خلالها على أبرز مشاريع الصيانة والترميم الجاري تنفيذها، والمسارات المنظمة للحركة السياحية، بالإضافة إلى أنظمة إدارة المياه والسيول والسدود الاعتراضية التي نفذتها السلطة لحماية الموقع.