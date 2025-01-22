سلطة إقليم البترا تشارك بمعرض سياحي في مدريد

ويضم وفد السلطة المشاركة في المعرض، رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، ومدير العلاقات الخارجية والتسويق صبري الفضول، ورئيس قسم الإعلام يوسف الشماسين.
ونظمت السلطة خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض، بحسب بيان صحفي، عددًا من اللقاءات مع وكلاء السياحة والسفر، عرضت خلالها مختلف الخدمات المقدمة في البترا وأنشطة يمكن ممارستها في المدينة الوردية، إضافة إلى لقاءات إعلامية للترويج للبترا كوجهة سياحية آمنة وملائمة للزوار.
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