سلطة إقليم البترا تشارك بمعرض سياحي في مدريد

الوكيل الإخباري- تشارك سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في فعاليات معرض "FITUR 2025" التي بدأت اليوم الأربعاء في العاصمة الإسبانية مدريد وتستمر حتى الأحد المقبل.

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