"سلطة البترا" تؤكد تنفيذ مشاريع الترميم وفق أعلى المعايير

الوكيل الإخباري- أكد مفوض إدارة محمية البترا الأثرية والسياحة في سلطة إقليم البترا، المهندس يزن محادين، استمرار تنفيذ مشاريع الترميم والصيانة في مدينة البترا وفق أعلى المعايير العلمية والفنية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والدولية لحماية الإرث الحضاري الفريد للمدينة.

اضافة اعلان