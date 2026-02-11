الأربعاء 2026-02-11 06:52 م

"سلطة البترا" تؤكد تنفيذ مشاريع الترميم وفق أعلى المعايير

الأربعاء، 11-02-2026 05:06 م

الوكيل الإخباري-    أكد مفوض إدارة محمية البترا الأثرية والسياحة في سلطة إقليم البترا، المهندس يزن محادين، استمرار تنفيذ مشاريع الترميم والصيانة في مدينة البترا وفق أعلى المعايير العلمية والفنية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والدولية لحماية الإرث الحضاري الفريد للمدينة.

وبحسب بيان للسلطة اليوم الأربعاء، تفقد محادين، يرافقه فريق مديرية إدارة المصادر التراثية، سير أعمال الترميم والصيانة في موقع "قبر الجرة (المحكمة)"، والذي يعد شاهدا معماريا مهما على حضارة الأنباط.

 
 


