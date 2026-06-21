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سلطة البترا تستعد لبث مباراة الأردن والأرجنتين في القرية الثقافية

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أرشيفية
 
الأحد، 21-06-2026 11:55 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، المهندس عدنان السواعير، أن القرية الثقافية في مدينة البترا ستستضيف فعالية جماهيرية لبث مباراة المنتخب الوطني ونظيره الأرجنتيني ضمن منافسات كأس العالم 2026، في موقع يتسع لنحو 5 آلاف شخص.

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وقال السواعير اليوم الأحد، إن الاستعدادات جارية لتوفير أجواء تفاعلية تتيح للمواطنين والزوار متابعة المباراة في القرية الثقافية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وإضفاء أجواء احتفالية ترافق مشاركة المنتخب الوطني في المونديال.


وأضاف أن سلطة إقليم البترا ستنسق مع عدد من المطاعم والمنشآت السياحية في المدينة لبث مباريات المنتخب بهدف إتاحة الفرصة أمام الزوار والأهالي لمتابعة مباريات "النشامى" وتعزيز النشاط السياحي والتجاري في المنطقة.


وأشار السواعير إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار استثمار الزخم المصاحب لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم، بما ينعكس إيجاباً على الحركة السياحية في البترا ويعزز من حضورها كوجهة تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

 
 


gnews

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أخبار محلية سلطة البترا تستعد لبث مباراة الأردن والأرجنتين في القرية الثقافية



 
 






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