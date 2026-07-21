سلطة البترا تطلق حزمة إعفاءات جديدة لدعم القطاع السياحي

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الوكيل الإخباري- أقرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي حزمة من الإعفاءات والتسهيلات لدعم القطاعين السياحي والتجاري في الإقليم، في إطار الجهود الحكومية للتخفيف من تداعيات الأزمة والظروف الجيوسياسية الراهنة. اضافة اعلان





وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة، عدنان السواعير، إن الإجراءات شملت إعفاء مستأجري السوق التجاري الجديد من 10% من بدل الخدمات على عقود الإيجار، وإعفاء المنشآت السياحية والتجارية العاملة في الإقليم من بدل زيادة النفايات بنسبة 95% عن العام الحالي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتسوية الديون المترتبة على مستأجري المجمع التجاري القديم، التي تجاوزت قيمتها 300 ألف دينار.



وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اجتماع موسع عقده وزير السياحة والآثار في البترا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بإجراء تقييم شامل للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة وانعكاساتها على القطاع السياحي، ولا سيما في إقليم البترا التنموي السياحي.



وشارك في الاجتماع رئيس مجلس مفوضي السلطة، ومحافظ معان، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل، وممثل عن هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات والتعاونيات السياحية العاملة في الإقليم.



وبحث المشاركون واقع القطاع السياحي في البترا، وحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والعاملين، وسبل الحفاظ على استدامة النشاط السياحي، والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.



وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تأجيل وإعادة جدولة الالتزامات المالية المستحقة على المنشآت السياحية تجاه البنوك، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشركات الكهرباء والمياه، إضافة إلى المساهمة في رواتب العاملين.



وناقش الاجتماع عددًا من الحلول المستدامة لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات المستقبلية، من بينها تحديد موارد لحساب إدارة المخاطر لدى السلطة، وإطلاق حزمة من البرامج السياحية لتنشيط الحركة السياحية في المثلث الذهبي، تشمل المبيت في البترا.



وتستهدف هذه البرامج، التي تُنفذ بدعم من هيئة تنشيط السياحة، استقطاب السياح من عرب 48، ودول الخليج العربي، ومصر، ولبنان، وروسيا، بأسعار تنافسية، وبالتعاون مع الملكية الأردنية وشركة الجسر العربي.





