سلطة العقبة تطلق 9 خدمات إلكترونية

الوكيل الإخباري- أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ممثلة بمركز الخدمات الحكومي في العقبة، 9 خدمات إلكترونية ضمن الجهود المشتركة بين سلطة العقبة والوزارة لتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ودعم مسيرة التحول الرقمي.

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