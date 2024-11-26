سلطة العقبة تطلق 9 خدمات إلكترونية

وتشمل الخدمات، إصدار براءة ذمة، إعداد مخطط موقع تنظيمي، تجديد شهادة مزاولة نشاط، تجديد شهادة تسجيل مؤسسة، تقديم وتجديد طلبات تصاريح العمل على نفس الكفيل، واستكمال إجراءات التصاريح، وإصدار تأشيرات العمل والإجازات، إلى جانب تعريف المستخدمين ببوابة الخدمات الرقمية.
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