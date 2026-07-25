السبت 2026-07-25 06:46 م

سلطة المياه: المباشرة بتنفيذ عطاء عين أم القوير بجرش

سلطة المياه: المباشرة بتنفيذ عطاء عين أم القوير بجرش
وزارة المياه
 
السبت، 25-07-2026 05:51 م
الوكيل الإخباري-    أكد أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة المباشرة بتنفيذ عطاء مشروع "عين أم القوير" في محافظة جرش، بكلفة تبلغ نحو مليوني دينار بهدف تعزيز مصادر التزويد المائي وتحسين مستوى خدمات المياه المقدمة للمواطنين في المحافظة.اضافة اعلان


وقال البطاينة خلال جولة تفقدية أجراها اليوم السبت في عدد من المواقع المائية في جرش، إن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة المياه والري وسلطة المياه الرامية إلى تطوير البنية التحتية، وزيادة كميات المياه المتاحة وتحسين استدامة التزويد، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.

وأضاف، إنه تم كذلك زيادة كميات المياه المخصصة لمنطقة "مشتل فيصل" بواقع 120 متراً مكعباً شهرياً بما يسهم في تحسين وصول المياه إلى المواطنين والتخفيف من آثار النقص في بعض المناطق.

وأكد البطاينة أن سلطة المياه ستعمل على تزويد المناطق المتأثرة بالمياه من بئر أم اللولو لسد الاحتياجات وتحسين واقع التزويد، مشيرا الى أن الوزارة تتابع مختلف الملاحظات الواردة من المواطنين وتعالجها وفق الأولويات والإمكانات الفنية المتاحة.

وأضاف، إن سلطة المياه مستمرة في تنفيذ المشاريع التي من شأنها تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة شبكات المياه بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق محافظة جرش، داعياً إلى التعاون في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على المصادر المائية باعتبارها ثروة وطنية.
 
 


gnews

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