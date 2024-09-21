سلطة وادي الأردن تبدأ بتعبيد طرق زراعية بالأغوار الشمالية

وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أوضح عضو لجنة الأشغال العامة في مجلس المحافظة، عقاب العوادين، أن المشروع يشمل تنفيذ خلطات اسفلتية لطرق زراعية بطول 4 كيلومترات في مناطق الكريمة، وأبو سيدو، والقرن، وأبو هابيل. كما سيتم تعبيد مسافة كيلومتر من الطريق الزراعي المحاذي لقناة الملك عبدالله في منطقة وادي الريان، وذلك لتلبية احتياجات المزارعين.
وأكد العوادين أن مجلس المحافظة يعتزم تخصيص مبالغ إضافية في موازنته للعام المقبل، بهدف تعبيد وإعادة تأهيل الطرق الزراعية التي تعاني من سوء بنيتها التحتية.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد تعبيد طرق زراعية في اللواء بتكلفة بلغت 100 ألف دينار، وذلك في إطار مخصصات اللامركزية لتلبية احتياجات القطاع الزراعي.
يذكر أن مساحة الأراضي الزراعية في لواء الأغوار الشمالية تتجاوز 100 ألف دونم، منها 60 ألف دونم مُستغلة لزراعة أشجار الحمضيات بأنواعها.
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