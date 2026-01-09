الجمعة 2026-01-09 11:45 ص

سلطة وادي الأردن تحذر من المنخفض الجوي وتعلن أرقام الطوارئ

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة وادي الأردن عن تفعيل حالة الطوارئ خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة الجمعة.

وأوضحت السلطة في بيان، أنها اتخذت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة، حيث فعّلت غرف الطوارئ ورفعت جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار، ومديرية التحكم، وجميع المديريات التابعة لها، إضافة إلى مواقع السدود في المملكة.


ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لحماية الممتلكات والأرواح، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والمواقع المائية كافة ومتابعة تطورات الحالة الجوية.


وأكدت سلطة وادي الأردن أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة بالأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتلبية احتياجات المواطنين بأقصى درجات الاستجابة والتعامل مع تطورات الحالة الجوية، داعية المواطنين للاتصال بإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى على الرقم 0780469438، وإدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية على الرقم 0780022259، في حالات الطوارئ.

 
 


