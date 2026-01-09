سلطة وادي الأردن تحذر من المنخفض الجوي وتعلن أرقام الطوارئ

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة وادي الأردن عن تفعيل حالة الطوارئ خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة الجمعة.

وأوضحت السلطة في بيان، أنها اتخذت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة، حيث فعّلت غرف الطوارئ ورفعت جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار، ومديرية التحكم، وجميع المديريات التابعة لها، إضافة إلى مواقع السدود في المملكة.



ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لحماية الممتلكات والأرواح، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والمواقع المائية كافة ومتابعة تطورات الحالة الجوية.