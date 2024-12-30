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سلطة وادي الأردن تحذر من تشكل السيول

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أرشيفية
الإثنين، 30-12-2024 09:27 ص

الوكيل الإخباري- حذرت سلطة وادي الأردن من تشكل السيول في مجاري الأودية وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية بسبب تأثر المملكة بمنخفض جوي  مصحوب بأمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار الجوي، اليوم الاثنين.

وقالت السلطة إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات  في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.

وأهابت بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

كما أكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.

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كما تم تخصيص أرقام طوارئ لاستقبال اتصالات المواطنين والملاحظات بشكل مباشر على الأرقام التالية :-


إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى:
0780469438
053570594


إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية:
0790565088
0795137874

 
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