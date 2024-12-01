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سلطة وادي الأردن تزيل اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله

جانب من إزالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله
جانب من إزالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله
الأحد، 01-12-2024 01:06 م
الوكيل الإخباري- أزالت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن 11 اعتداءً جديداً على قناة الملك عبدالله في منطقة كريمة/ أبو سيدو في لواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها لحماية الموارد المائية.اضافة اعلان


وشارك في الحملة كوادر مديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وإدارة الأغوار الشمالية والوسطى، إلى جانب قوة أمنية من الإدارة الملكية لحماية البيئة ومديرية شرطة غرب اربد ووحدات من قوات الدرك والأمن الوقائي.

وقالت سلطة وادي الأردن في بيان اليوم الأحد، إن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية شاملة للحد من الاعتداءات على الموارد المائية وضمان توزيعها بشكل عادل بين المواطنين والمزارعين.

وأكدت أن حملات إزالة التعديات ستستمر دون تهاون، مشيرةً إلى أن حماية الموارد المائية تمثل أولوية وطنية لضمان استدامتها وتعزيز الأمن المائي.

ودعت السلطة الجميع إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام المياه، مؤكدةً أن الحفاظ على هذه الموارد مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

بترا
 
gnews

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