الثلاثاء 2026-01-06 12:27 م

سلطة وادي الأردن توقّع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للبحث والتطوير

الثلاثاء، 06-01-2026 11:46 ص
الوكيل الإخباري-   وقّع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ورئيس المركز الوطني للبحث والتطوير الأستاذ الدكتور محمد وديان، اليوم الثلاثاء الموافق 6/1/2026، مذكرة تفاهم، وذلك بحضور عدد من المعنيين من الجانبين، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار.اضافة اعلان


وأكد المهندس الحيصة أن توقيع هذه المذكرة يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في دعم وتعزيز البحث والتطوير والابتكار، وتنمية المواهب الإبداعية، وبناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والمؤسسية.

وأشار الحيصة إلى أهمية تنمية وتعزيز الصلات العلمية والبحثية، وبناء جسور التعاون والتنسيق لدعم مختلف مجالات البحث العلمي، مؤكداً أن هذه الشراكة تهدف إلى تطوير وتنفيذ نماذج البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، لا سيما في قطاع المياه في المملكة.

من جانبه، عبّر الأستاذ الدكتور محمد وديان عن اعتزازه بالتعاون مع سلطة وادي الأردن، مؤكداً أن هذه المذكرة تشكّل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود العلمية والبحثية، وتسخير الإمكانات الوطنية لدعم التنمية المستدامة، وإيجاد حلول علمية مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع المياه.

وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على تحقيق تعاون مثمر وبنّاء في المجالات العلمية والبحثية والتنموية، وتعزيز الشراكة الإيجابية بما يخدم المصلحة الوطنية.
 
 


