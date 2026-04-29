سماء الأردن والمنطقة على موعد مع "البدر الأزرق"

الوكيل الإخباري- يترقب سكان الأردن والمنطقة العربية خلال شهر أيار المقبل، ظاهرة فلكية مميزة، تتمثل بحدوث بدرين في الشهر الميلادي نفسه، وهي من الظواهر التي لا تتكرر كثيرا، ما يمنح هذا الشهر طابعا خاصا للمهتمين بعلم الفلك، وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.





وأوضح أن البدر الأول يكتمل مساء يوم الجمعة الأول من أيار عند الساعة 8:26 مساءً حسب توقيت الأردن، ليكون بداية شهر قمري مضاء بالكامل، أما البدر الثاني، والذي يُعرف اصطلاحا بـ "البدر الأزرق"، فسيكتمل صباح يوم الأحد 31 أيار عند الساعة 11:49 صباحا.



ورغم التسمية الشائعة، فإن “البدر الأزرق” لا يرتبط بلون القمر، بل هو مصطلح فلكي يُطلق وفق تعريفين متداولين؛ الأول هو حدوث بدرين في الشهر الميلادي ذاته، وهو التعريف الأكثر شيوعا، والثاني هو أن يكون البدر الثالث من أصل أربعة بدور تقع ضمن فصل فلكي واحد، بحسب السكجي.



وأشار إلى أن هذه الظاهرة تعتبر شبه نادرة نسبيا، إذ يتكرر حدوثها بمعدل مرة كل سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات تقريبا، نتيجة لاختلاف طول الشهر الميلادي عن الشهر القمري، أي الفرق بين الدورة القمرية والدورة الشمسية، ما يسمح أحيانا بظهور بدرين ضمن نفس الشهر.



وتوفر هذه الظاهرة فرصة مميزة للرصد والتصوير، حيث يظهر القمر مكتملا بسطوعه الكامل، مضفيا مشهدا جماليا فريدا على سماء الربيع في الأردن والعالم، وفق الجمعية الفلكية الأردنية.



ومن الممكن أن تتكرر ظاهرة "البدر الأزرق" أكثر من مرة خلال العام نفسه، إذ حدث ذلك بالفعل في عام 2018، عندما شهد شهرا كانون الثاني وآذار "بدرا أزرق" لكل منهما، فيما خلا شهر شباط من أي بدر. ومن المتوقع أن يتكرر هذا النمط مجددا في عام 2037، مع تسجيل "بدر أزرق" في شهري كانون الثاني وآذار أيضا.





