سماء المملكة تشهد مساء غد اقتران القمر بنجم السماك الأعزل

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاقتران يحدث عندما يظهر جرمان سماويان متجاورين ظاهريا في السماء كما يرى من الأرض رغم البعد الشاسع بينهما، مشيرا إلى أن القمر سيظهر على بعد زاوي يقارب درجتين من نجم السماك الأعزل، ما يوفر فرصة مناسبة للرصد والتصوير الفلكي.
وبين أن السماك الأعزل، المعروف عالميا باسم "سبيكا"، هو ألمع نجوم كوكبة العذراء ويبلغ قدره الظاهري نحو +1.0، ما يجعله مرئيا بالعين المجردة حتى من المناطق ذات التلوث الضوئي المعتدل.
وبحسب الحسابات الفلكية، يبلغ الاقتران ذروته عند الساعة 11:11 مساء بتوقيت الأردن، حيث يظهر السماك الأعزل إلى الشمال من القمر على مسافة زاوية تقارب 2.2 درجة، فيما يمكن مشاهدة النجم اللامع السماك الرامح على امتدادهما عاليا في السماء.
وأشار السكجي، إلى أن المشهد سيكون مرئيا منذ ساعات المساء الأولى بعد غروب الشمس فوق الأفق الجنوبي الغربي، فيما يكون القمر في طور الأحدب المتزايد، مضيئا نسبة كبيرة من قرصه.
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