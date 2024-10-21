سمكة تقتل رياضية خلال صراعها مع الأمواج

وكانت الإيطالية تصارع الأمواج بالقرب من جزيرة بولاو ماسوكوت قبالة ساحل غرب سومطرة، عندما قفزت سمكة أبو سيف من الماء ودفعت منقارها خمسة سنتيمترات في صدر الرياضية، وفقا لشهود عيان.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن موقع Beach Grit لركوب الأمواج بأن زميليها راكبي الأمواج ماسيمو فيرو وألكسندر ريباس قدما لها الإسعافات الأولية، وتم نقلها إلى عيادة طبية محلية، لكن لم يتم إنقاذها.
وكانت مانفريني تصف نفسها عبر حسابها على إنستغرام بأنها "خبيرة سفر وركوب أمواج وثلوج"، وشاركت في تأسيس شركة Awave Travel للسياحة والسفر، وعملت أيضا كمدربة لركوب الأمواج والتزلج على الجليد، بالإضافة إلى كونها خريجة قانون.
روسيا اليوم
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