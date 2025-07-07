سوريا: الأردن يبذل جهودا كبيرة في إخماد حرائق اللاذقية

الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني السوري الاثنين، أن جهوداً كبيرة بذلتها فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج إطفاء الحراج وفرق الإطفاء الأردنية والتركية في إخماد حرائق الغابات بعد اشتدادها في موقعين في جبل التركمان وغابات الفرنلق.

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وقال مدير الدفاع المدني في الساحل السوري عبد الكافي كيال، إن عمليات مكافحة الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية الشمالي منذ 5 أيام متتالية، تشهد بعض التقدم في موضوع السيطرة على بعض البؤر.