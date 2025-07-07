سوريا: الأردن يبذل جهودا كبيرة في إخماد حرائق اللاذقية

وقال مدير الدفاع المدني في الساحل السوري عبد الكافي كيال، إن عمليات مكافحة الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية الشمالي منذ 5 أيام متتالية، تشهد بعض التقدم في موضوع السيطرة على بعض البؤر.
وأضاف كيال الاثنين، أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني والفرق الأخرى، التي تشارك في مواجهة الحريق، بما فيها الجانبان التركي والأردني، تبذل جهوداً كبيرة لمنع تمدد النيران وانتشارها إلى مناطق خضراء جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه حول موعد دوام المدارس
-
المجلس التمريضي يعقد ورشة حول مهارات المحاكاة الأساسية
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف المديرة العامة للإسكان والتطوير الحضري
-
الاستهلاكية المدنية تنظم حملة للتبرع بالدم
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل القائم بأعمال السفير الأميركي في عمان
-
منع فعالية في وسط البلد بالعاصمة يوم الجمعة المقبل
-
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة
-
البريد الأردني يستعد لإطلاق منصة متقدمة للتعليم المهني والتقني