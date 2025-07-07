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سوريا: الأردن يبذل جهودا كبيرة في إخماد حرائق اللاذقية

فرق إطفاء متخصصة من الدفاع المدني تشارك في إخماد حرائق سوريا.
فرق إطفاء متخصصة من الدفاع المدني تشارك في إخماد حرائق سوريا.
 
الإثنين، 07-07-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الدفاع المدني السوري الاثنين، أن جهوداً كبيرة بذلتها فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج إطفاء الحراج وفرق الإطفاء الأردنية والتركية في إخماد حرائق الغابات بعد اشتدادها في موقعين في جبل التركمان وغابات الفرنلق.

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وقال مدير الدفاع المدني في الساحل السوري عبد الكافي كيال، إن عمليات مكافحة الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية الشمالي منذ 5 أيام متتالية، تشهد بعض التقدم في موضوع السيطرة على بعض البؤر.


وأضاف كيال الاثنين، أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني والفرق الأخرى، التي تشارك في مواجهة الحريق، بما فيها الجانبان التركي والأردني، تبذل جهوداً كبيرة لمنع تمدد النيران وانتشارها إلى مناطق خضراء جديدة.

 
 
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فرق إطفاء متخصصة من الدفاع المدني تشارك في إخماد حرائق سوريا.

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