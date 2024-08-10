سوق شعبي دائم لمنتجات السيدات في الطفيلة

الوكيل الإخباري- بدأت مؤسسة إعمار الطفيلة، بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع السوق الشعبي للمنتجات الشعبية والحرف اليدوية الخاص بالسيدات المنتجات من مختلف مناطق المحافظة، بتكلفة 130 ألف دينار، وبدعم من مجلس المحافظة.



وقال رئيس مجلس المؤسسة مصطفى العوران، إن السوق سيكون بطابع تراثي، ويعتبر مركزا لجميع النساء العاملات في مجال المنتجات اليدوية أو المنزلية لتسويق منتجاتهن والتي تشمل مشتقات الألبان والحرف اليدوية والتراثية والمأكولات الشعبية وغيرها، حيث صمم السوق بطريقة تمكن الزوار من الحصول على احتياجاتهم بسهوله، مع تخصيص مواقف للمركبات وحراسة وخدمات البنية التحتية.