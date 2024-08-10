سوق شعبي دائم لمنتجات السيدات في الطفيلة

وقال رئيس مجلس المؤسسة مصطفى العوران، إن السوق سيكون بطابع تراثي، ويعتبر مركزا لجميع النساء العاملات في مجال المنتجات اليدوية أو المنزلية لتسويق منتجاتهن والتي تشمل مشتقات الألبان والحرف اليدوية والتراثية والمأكولات الشعبية وغيرها، حيث صمم السوق بطريقة تمكن الزوار من الحصول على احتياجاتهم بسهوله، مع تخصيص مواقف للمركبات وحراسة وخدمات البنية التحتية.
وأضاف أن السوق سيكون حاضنة تجارية ونافذة تسويقية، يحقق للسيدات فرصا اقتصادية للتوسع في عملهن وتحسين دخل أسرهن، مشيرا الى أن السوق سيفتح أبوابه طيلة أيام الأسبوع، حيث نعمل على جعله ضمن الخطط الترويجية لاستقطاب زوار مدينة الطفيلة، وبحث إمكانية إدراجه عبر المسارات السياحية.
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