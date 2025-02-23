 
الأحد 2025-02-23 01:22 ص
 

سوق مركزي إربد: أبواب السوق مفتوحة خلال المنخفض الجوي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 23-02-2025 12:11 ص

الوكيل الإخباري-   أكد مدير السوق المركزي للخضار والفواكه التابع لبلدية إربد الكبرى ربيع الروسان، أن أبواب السوق لن تغلق خلال فترة المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

اضافة اعلان


وبين أن السوق يستقبل الخضار والفواكه وجميع المنتجات الزراعية بأي وقت، وأنه يعمل بكامل طاقته الاستيعابية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية بدء تساقط الثلوج في مناطق بالمملكة- أسماء

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تواصل اقتحامها قرية قرب رام الله

تعبيرية

أخبار محلية أشغال جرش تؤكد الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات الإنجماد

تعبيرية

أخبار محلية سوق مركزي إربد: أبواب السوق مفتوحة خلال المنخفض الجوي

بلدية الكرك

أخبار محلية بلدية الكرك ترفع جاهزيتها للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

عربة الترخيص المتنقل

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود ضيف الله الحمود، والمندوب الدائم لجمهورية بوروندي السفير زفيرين مانيراتانجا

أخبار محلية الأردن وبوروندي يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

فرق وزارة الأشغال تبدأ نثر الملح على عدد من الطرق

أخبار محلية وزارة الأشغال تنثر الملح على عدد من الطرق تحسبا لحدوث الانجماد



 




الأكثر مشاهدة