سوق مركزي إربد: أبواب السوق مفتوحة خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- أكد مدير السوق المركزي للخضار والفواكه التابع لبلدية إربد الكبرى ربيع الروسان، أن أبواب السوق لن تغلق خلال فترة المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

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