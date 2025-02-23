سوق مركزي إربد: أبواب السوق مفتوحة خلال المنخفض الجوي

وبين أن السوق يستقبل الخضار والفواكه وجميع المنتجات الزراعية بأي وقت، وأنه يعمل بكامل طاقته الاستيعابية.
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