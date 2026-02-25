الخميس 2026-02-26 12:00 ص

سيدات من قرى حوض الديسي يجسدنَ نموذجا متقدما بالعمل التنموي

سيدات من قرى حوض الديسي يجسدنَ نموذجا متقدما بالعمل التنموي
سيدات من قرى حوض الديسي يجسدنَ نموذجا متقدما بالعمل التنموي
 
الأربعاء، 25-02-2026 10:42 م

الوكيل الإخباري-  في قرى حوض الديسي بمحافظة العقبة تتجسد قصص نجاح ملهمة تقودها سيدات استطعن تحويل بيئتهن المحلية وتراثهن إلى مشاريع إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الأسري، وتعزيز مفهوم الاكتفاء الذاتي.

وتبرز جمعية سيدات قرى حوض الديسي كنموذج متقدم في العمل التنموي وتمكين المرأة، إذ تحولت من إطار اجتماعي بسيط إلى منصة إنتاجية وتنموية ذات أثر ملموس في المجتمع المحلي.


الجمعية التي تقودها قطنة الحويطات (أم ليث)، استطاعت منذ تأسيسها تدريب مئات السيدات من المجتمع المحلي على إتقان مهارات حرفية، استطعن من خلالها تحسين أوضاعهم الاقتصادية، حيث ينتسب للجمعية ما يقارب 305 سيدات.

 

وقالت الحويطات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجمعية تسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وتحويل العمل المنزلي إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، تضمن دخلا ثابتا للأسر، وتحافظ في الوقت ذاته على التراث البدوي الأصيل، مؤكدة أن الجمعية تعمل بالتعاون مع جهات داعمة لتطوير جودة المنتجات.

 
 


