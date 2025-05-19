"شباب الكرك" تواصل نشاطاتها التطوعية

وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذه النشاطات تأتي ضمن خطة المديرية التي تحتوي على سلسلة من البرامج والأنشطة بالتعاون مع المراكز الشبابية المنتشرة في مختلف ألوية المحافظة بهدف تعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب والشابات وتمكينهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة.
ونظم مركز شباب غور الصافي لهذه الغاية محاضرة توعوية بعنوان "تعزيز الشراكة مع الجهات الأمنية" حيث أكد المحاضر الدكتور معاوية الجبارين أهمية التعاون بين الشباب والأجهزة الأمنية ودور الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى تفعيل دور الشباب في دعم الجهود الأمنية من خلال الوعي وتحمل المسؤولية.
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