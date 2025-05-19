"شباب الكرك" تواصل نشاطاتها التطوعية

الوكيل الإخباري- واصلت مديرية شباب الكرك بالتعاون مع المراكز الشبابية التابعة لها اليوم الاثنين نشاطاتها التطوعية بمشاركة عدد من المتطوعين الشابات والشباب من مختلف أنحاء المحافظة.

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وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذه النشاطات تأتي ضمن خطة المديرية التي تحتوي على سلسلة من البرامج والأنشطة بالتعاون مع المراكز الشبابية المنتشرة في مختلف ألوية المحافظة بهدف تعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب والشابات وتمكينهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة.