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"شباب الكرك" تواصل نشاطاتها التطوعية

قلعة الكرك
الكرك
 
الإثنين، 19-05-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-   واصلت مديرية شباب الكرك بالتعاون مع المراكز الشبابية التابعة لها اليوم الاثنين نشاطاتها التطوعية بمشاركة عدد من المتطوعين الشابات والشباب من مختلف أنحاء المحافظة.

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وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذه النشاطات تأتي ضمن خطة المديرية التي تحتوي على سلسلة من البرامج والأنشطة بالتعاون مع المراكز الشبابية المنتشرة في مختلف ألوية المحافظة بهدف تعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب والشابات وتمكينهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة.


ونظم مركز شباب غور الصافي لهذه الغاية محاضرة توعوية بعنوان "تعزيز الشراكة مع الجهات الأمنية" حيث أكد المحاضر الدكتور معاوية الجبارين أهمية التعاون بين الشباب والأجهزة الأمنية ودور الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى تفعيل دور الشباب في دعم الجهود الأمنية من خلال الوعي وتحمل المسؤولية.

 
gnews

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