شجرة تسقط على عامود كهرباء في دير الليات

وأشرف رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، ومدير منطقة دير الليات أحمد الدلابيح، على التعامل مع الحادث، حيث تم التواصل مع شركة الكهرباء ومديريتي البيئة والزراعة والأجهزة الأمنية لضمان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، حيث تم قص الشجرة وإزالة المخلفات بسرعة ودقة لضمان السلامة العامة واستمرارية الخدمات الحيوية في المنطقة دون أي انقطاع.
وأكد بني ياسين على جاهزية البلدية للتعامل مع الحوادث الطارئة، مشددًا على أن التعاون الكامل بين الجهات الرسمية كافة يعكس مستوى التنسيق المهني والجاهزية الدائمة لحماية المواطنين والممتلكات.
