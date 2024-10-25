شرطة مكة: لاصحة لإختطاف أردنية والعثور عليها بصحة جيدة

واكد انه لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاء اختطافها.
وأضاف أنه يجري استكمال جميع الإجراءات النظامية.
وكانت قد اكدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساء الخميس انها تتابع المعلومات الواردة بخصوص حادث اختفاء مواطنة أردنية في الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة.
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