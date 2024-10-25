 
الجمعة 2024-10-25 08:12 ص
 

شرطة مكة: لاصحة لإختطاف أردنية والعثور عليها بصحة جيدة

شعار الامن العام السعودي
شعار الامن العام السعودي
الجمعة، 25-10-2024 07:32 ص
الوكيل الإخباري-   افاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى البلاغ المتضمن اختفاء وافدة من الجنسية الأردنية، فإنه تم العثور عليها بالمدينة المنورة وهي بصحة جيدة.اضافة اعلان


واكد انه لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاء اختطافها.

وأضاف أنه يجري استكمال جميع الإجراءات النظامية.

 وكانت قد اكدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساء الخميس  انها تتابع المعلومات الواردة بخصوص حادث اختفاء مواطنة أردنية في الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة.
 
gnews

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