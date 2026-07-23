"شرق عمان الصناعية": اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة تعزز تنافسية الصادرات الأردنية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن اتفاقية التجارة المتبادلة التي وقعتها الحكومة الأردنية مع الولايات المتحدة الأميركية تمثل خطوة مهمة لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2001، لا سيما بعد التعديلات الأخيرة على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

اضافة اعلان

وقال أبو حلتم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاتفاقية أعادت الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية إلى 10 بالمئة، بعد أن كانت قد ارتفعت إلى 20 بالمئة ثم خفضت إلى 15 بالمئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمنح الصادرات الأردنية معاملة تفضيلية وإجراءات أكثر تبسيطا، وتعزز قدرتها على المنافسة في أكبر سوق استهلاكي في العالم.