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"شرق عمان الصناعية": اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة تعزز تنافسية الصادرات الأردنية

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 23-07-2026 09:25 ص

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن اتفاقية التجارة المتبادلة التي وقعتها الحكومة الأردنية مع الولايات المتحدة الأميركية تمثل خطوة مهمة لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2001، لا سيما بعد التعديلات الأخيرة على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

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وقال أبو حلتم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاتفاقية أعادت الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية إلى 10 بالمئة، بعد أن كانت قد ارتفعت إلى 20 بالمئة ثم خفضت إلى 15 بالمئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمنح الصادرات الأردنية معاملة تفضيلية وإجراءات أكثر تبسيطا، وتعزز قدرتها على المنافسة في أكبر سوق استهلاكي في العالم.


وأضاف إن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري للصادرات الأردنية، إذ تستحوذ على أكثر من 24 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مبينا أن الاتفاقية ستنعكس إيجابا على مختلف القطاعات التصديرية، بما في ذلك الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والمعدات الكهربائية، إلى جانب الألبسة والمحيكات.

 
 


gnews

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