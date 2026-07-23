"شرق عمان الصناعية": اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة تعزز تنافسية الصادرات الأردنية

وأضاف إن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري للصادرات الأردنية، إذ تستحوذ على أكثر من 24 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مبينا أن الاتفاقية ستنعكس إيجابا على مختلف القطاعات التصديرية، بما في ذلك الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والمعدات الكهربائية، إلى جانب الألبسة والمحيكات.
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