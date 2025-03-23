شركات التخليص تفوض مجلس النقابة بشأن استثناء تطبيق نظام الفوترة

الوكيل الإخباري- فوضت الهيئة العامة لنقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع مجلس إدارة النقابة، باتخاذ الإجراء المناسب فيما يخص استثناء شركات القطاع من تطبيق نظام الفوترة الوطني.

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وأكدت الهيئة العامة خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته، مساء أمس السبت، برئاسة، رئيسها الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، ضرورة التواصل مجددا مع وزارة المالية وضريبة الدخل والمبيعات للتوصل إلى حلول ناجعة تستثني شركات القطاع من تطبيق النظام.