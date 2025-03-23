شركات التخليص تفوض مجلس النقابة بشأن استثناء تطبيق نظام الفوترة

وأكدت الهيئة العامة خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته، مساء أمس السبت، برئاسة، رئيسها الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، ضرورة التواصل مجددا مع وزارة المالية وضريبة الدخل والمبيعات للتوصل إلى حلول ناجعة تستثني شركات القطاع من تطبيق النظام.
وبحسب بيان للنقابة، اليوم الاحد، قال أبو عاقولة خلال الاجتماع، إن تطبيق نظام الفوترة الوطني على شركات التخليص والبالغ عددها 450 شركة، سيلحق فيها ضررا كبيرا لعدم قدرتها على تلبية متطلبات التطبيق.
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