الأحد 2025-03-23 03:36 م
 

شركات التخليص تفوض مجلس النقابة بشأن استثناء تطبيق نظام الفوترة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 23-03-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-   فوضت الهيئة العامة لنقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع مجلس إدارة النقابة، باتخاذ الإجراء المناسب فيما يخص استثناء شركات القطاع من تطبيق نظام الفوترة الوطني.

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وأكدت الهيئة العامة خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته، مساء أمس السبت، برئاسة، رئيسها الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، ضرورة التواصل مجددا مع وزارة المالية وضريبة الدخل والمبيعات للتوصل إلى حلول ناجعة تستثني شركات القطاع من تطبيق النظام.


وبحسب بيان للنقابة، اليوم الاحد، قال أبو عاقولة خلال الاجتماع، إن تطبيق نظام الفوترة الوطني على شركات التخليص والبالغ عددها 450 شركة، سيلحق فيها ضررا كبيرا لعدم قدرتها على تلبية متطلبات التطبيق.

 
 
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