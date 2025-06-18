الأربعاء 2025-06-18 08:12 ص
 

شركة الكهرباء الوطنية تطرح عطاءً جديدًا عبر منصة الشراء الإلكتروني

شركة الكهرباء الوطنية
شركة الكهرباء الوطنية
 
الأربعاء، 18-06-2025 07:39 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة عن طرح العطاء رقم (2025/24)، ودعت المتعهدين الراغبين إلى التقدم للمشاركة فيه عبر نظام الشراء الإلكتروني الأردني.اضافة اعلان


ويبلغ ثمن نسخة العطاء 50 دينارًا أردنيًا غير مستردة، مع كفالة دخول في العطاء بقيمة 1200 دينار أردني.

وأوضحت الشركة أن جميع المتعهدين المهتمين يمكنهم الاطلاع على تفاصيل العطاء، بما في ذلك المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لنظام الشراء الإلكتروني الأردني على الرابط: www.joneps.gov.jo .


Image1_620251873719147758258.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

تقول 9 دول حاليًا إنها تمتلك أسلحة نووية

عربي ودولي من يمتلك أكبر عدد من الرؤوس النووية؟ إليك الترتيب الكامل

ل

عربي ودولي إجلاء آلاف الإسرائيليين إلى أماكن مختلفة

مقاتلات حربية إسرائيلية

عربي ودولي هجوم "ليلة الأربعاء".. ضربات جوية مكثفة على قلب البرنامج النووي الإيراني

شركة الكهرباء الوطنية

أخبار محلية شركة الكهرباء الوطنية تطرح عطاءً جديدًا عبر منصة الشراء الإلكتروني

ل

الوفيات وفيات الأربعاء 18-6-2025

القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية القوات المسلحة تطرح عطاءً لشراء أسرّة وصناديق حديدية

صواريخ "فتاح" من الجيل الأول

عربي ودولي "فتاح" يدخل المعركة .. صاروخ إيراني فائق السرعة يضرب إسرائيل

ب

عربي ودولي حركة كثيفة بمحيط المنطقة 18 في طهران



 
 





الأكثر مشاهدة