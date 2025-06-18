شركة الكهرباء الوطنية تطرح عطاءً جديدًا عبر منصة الشراء الإلكتروني

ويبلغ ثمن نسخة العطاء 50 دينارًا أردنيًا غير مستردة، مع كفالة دخول في العطاء بقيمة 1200 دينار أردني.
وأوضحت الشركة أن جميع المتعهدين المهتمين يمكنهم الاطلاع على تفاصيل العطاء، بما في ذلك المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لنظام الشراء الإلكتروني الأردني على الرابط: www.joneps.gov.jo .
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