شركة ميناء حاويات العقبة تنفذ تمرينا وهميا

ويهدف التمرين الذي نفذ بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض البيئة في السلطة الدكتور أيمن سليمان، وعدد من مسؤولي الأمن العام والدفاع المدني في العقبة، إلى اختبار كفاءة فرق الاستجابة السريعة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان حماية البيئة سيما البحرية والمجتمع المحلي من تأثيرات المواد الكيميائية الخطرة.
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