شركة ميناء حاويات العقبة تنفذ تمرينا وهميا

الوكيل الإخباري- نفذت شركة ميناء حاويات العقبة (ACT)، تمرينا وهميا لمحاكاة استجابة الطوارئ لانسكاب مواد كيميائية خطرة وكيفية التعامل معها، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات التعامل مع الحوادث الطارئة، والحد من آثارها البيئية.

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