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شركة ميناء حاويات العقبة تنفذ تمرينا وهميا

تمرينا وهميا لمحاكاة استجابة الطوارئ لانسكاب مواد كيميائية خطرة
تمرينا وهميا لمحاكاة استجابة الطوارئ لانسكاب مواد كيميائية خطرة
الأربعاء، 28-08-2024 06:47 م

الوكيل الإخباري-   نفذت شركة ميناء حاويات العقبة (ACT)، تمرينا وهميا لمحاكاة استجابة الطوارئ لانسكاب مواد كيميائية خطرة وكيفية التعامل معها، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات التعامل مع الحوادث الطارئة، والحد من آثارها البيئية.

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ويهدف التمرين الذي نفذ بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض البيئة في السلطة الدكتور أيمن سليمان، وعدد من مسؤولي الأمن العام والدفاع المدني في العقبة، إلى اختبار كفاءة فرق الاستجابة السريعة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان حماية البيئة سيما البحرية والمجتمع المحلي من تأثيرات المواد الكيميائية الخطرة.

 
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