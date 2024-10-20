شعبة عمل غور الصافي تباشر عملها اعتبارا من اليوم

وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار إن استحداث هذا الشعبة جاء بعد دراسة وافية استنادا لعدد من الأسس منها عدد تصاريح العمل التي تصدر للعمالة التي يحتاجها المزارعين، إضافة إلى حجم الحيازات الزراعية المزروعة بالمنطقة والمراجعات اليومية من قبل المواطنين.
وأكد البكار أن الشعبة تعمل على توفير وقت وجهد المراجعين بدلا من الذهاب إلى مديرية عمل الكرك.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك
-
اتحاد العمال: مواقف جلالة الملك كشفت زيف الرواية الصهيونية
-
التربية تحدد موعد صرف مستحقات مدراء المدارس عن الدوام الصيفي
-
بنسبة 1.2% .. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة
-
40% حصة المشاريع التنموية من ميزانية مادبا للعام الجديد
-
وزير الخارجية يصل دمشق ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الأردن يدين قصف الاحتلال لمربع سكني في بيت لاهيا شمالي غزة