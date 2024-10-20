 
الأحد 2024-10-20 12:56 م
 
 

شعبة عمل غور الصافي تباشر عملها اعتبارا من اليوم

وزارة العمل
وزارة العمل
الأحد، 20-10-2024 10:49 ص

الوكيل الإخباري-  باشرت شعبة عمل غور الصافي في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك عملها اعتبارا من صباح اليوم الأحد.

اضافة اعلان


وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار إن استحداث هذا الشعبة جاء بعد دراسة وافية استنادا لعدد من الأسس منها عدد تصاريح العمل التي تصدر للعمالة التي يحتاجها المزارعين، إضافة إلى حجم الحيازات الزراعية المزروعة بالمنطقة والمراجعات اليومية من قبل المواطنين.


وأكد البكار أن الشعبة تعمل على توفير وقت وجهد المراجعين بدلا من الذهاب إلى مديرية عمل الكرك.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اقتحام قوات الاحتلال للحرم القدسي

أخبار محلية الأردن يدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك

شعار الاتحاد

أخبار محلية اتحاد العمال: مواقف جلالة الملك كشفت زيف الرواية الصهيونية

غه

اقتصاد محلي 52 شركة تحصل على دعم بقيمة 50 ألف دينار ضمن برنامج تسريع الصادرات

تعبيرية

أخبار محلية التربية تحدد موعد صرف مستحقات مدراء المدارس عن الدوام الصيفي

بنك الأردن

أخبار الشركات بنك الأردن يحصد جائزة أفضل بنك في التمرين الوطني للأمن السيبراني للمؤسسات المالية لعام 2024

تعبيرية

أخبار محلية بنسبة 1.2% .. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة

من الأرشيف / وسائل إعلام

فلسطين رغم التنسيق مع الاحتلال .. منظمة "أوكسفام" تشيع 5 من مهندسيها بغزة

بلدية مادبا

أخبار محلية 40% حصة المشاريع التنموية من ميزانية مادبا للعام الجديد



 


الأكثر مشاهدة