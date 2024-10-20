شعبة عمل غور الصافي تباشر عملها اعتبارا من اليوم

الوكيل الإخباري- باشرت شعبة عمل غور الصافي في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك عملها اعتبارا من صباح اليوم الأحد.

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وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار إن استحداث هذا الشعبة جاء بعد دراسة وافية استنادا لعدد من الأسس منها عدد تصاريح العمل التي تصدر للعمالة التي يحتاجها المزارعين، إضافة إلى حجم الحيازات الزراعية المزروعة بالمنطقة والمراجعات اليومية من قبل المواطنين.