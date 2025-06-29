شيه قائما بأعمال السفارة الأميركية في الأردن

وأنهى نيبال فترة خدمته التي امتدت لثلاث سنوات في الأردن، وسيتوجّه إلى العاصمة واشنطن دي سي لتولّي مهمته القادمة.
وقالت السفارة الأميركية في بيان، إن القائم بالأعمال شيه هو من كبار الموظفين في السلك الدبلوماسي، حيث شغل أخيرا منصب مستشار أول في مكتب شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية، وسبق له العمل في مناصب دبلوماسية في واشنطن، وعدد من البعثات الخارجية بما في ذلك إسطنبول والقاهرة وبغداد وموسكو.
وأضافت، ان شيه سبق له العمل في الأردن كنائب للمستشار السياسي في السفارة الأميركية في عمّان، خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016.
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