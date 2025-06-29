الأحد 2025-06-29 06:02 م
 

شيه قائما بأعمال السفارة الأميركية في الأردن

السفارة الأمريكية في عمان
السفارة الأميركية
 
الأحد، 29-06-2025 04:50 م

الوكيل الإخباري-   وقّع القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بعمان، روهيت نيبال، اليوم الأحد، على تسليم المهام الرسمية للسفير بيتر شيه، الذي سيشغل منصب القائم بالأعمال الجديد، خلال مراسم أقيمت في مقر السفارة.

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وأنهى نيبال فترة خدمته التي امتدت لثلاث سنوات في الأردن، وسيتوجّه إلى العاصمة واشنطن دي سي لتولّي مهمته القادمة.


وقالت السفارة الأميركية في بيان، إن القائم بالأعمال شيه هو من كبار الموظفين في السلك الدبلوماسي، حيث شغل أخيرا منصب مستشار أول في مكتب شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية، وسبق له العمل في مناصب دبلوماسية في واشنطن، وعدد من البعثات الخارجية بما في ذلك إسطنبول والقاهرة وبغداد وموسكو.


وأضافت، ان شيه سبق له العمل في الأردن كنائب للمستشار السياسي في السفارة الأميركية في عمّان، خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016.

 
gnews

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