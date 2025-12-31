"صحة الأعيان" تبحث استراتيجية وزارة البيئة

05:13 م

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مع وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أبرز محاور استراتيجية الوزارة للأعوام المقبلة.





وقال العين الحسبان إن الاجتماع جاء لبحث استراتيجية الوزارة ومشاريعها للأعوام المقبلة، بهدف الاطلاع على دور الوزارة ومشاريعها في مجالات تدوير النفايات، والحماية من التلوث، والحفاظ على المصادر الطبيعية، والحد من التصحر، إضافة إلى الجوانب البيئية، وتوافق مشاريع ومبادرات الوزارة مع خطة التحديث الاقتصادي.



وأكد أن الحفاظ على البيئة يحظى باهتمام ملكي مستمر، مؤكدًا أهمية دور الوزارة في الحفاظ على البيئة وآثارها على القطاعات المختلفة.



من جانبه، قدم الوزير الدكتور سليمان عرضًا تضمن أبرز محاور استراتيجية الوزارة للأعوام المقبلة لحماية عناصر البيئة، مستعرضًا أهداف الوزارة وآلية عملها في جميع المؤسسات، وتشجيع الاستثمار من خلال تعزيز التنمية المستدامة في مشاريع الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق.



وأكد أهمية التشاركية الفاعلة مع الوزارات في القطاعات المختلفة، خصوصًا قطاعي الطاقة والمياه.

وتطرق إلى نجاح تجربة تشكيل هيئة مختصة بالبيئة في العقبة بتوجيهات ملكية، وذلك بعد أن عززت أهمية الحفاظ على البيئة في تحفيز الاستثمارات، وهو ما يدعو إلى توسيع التجربة في مناطق المملكة كافة.



ولفت إلى اهتمام الوزارة بالبيئة البحرية بتوجيه ملكي، والتي تُعد فرصة اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على قطاعات السياحة والصناعة الدوائية.



وبيّن الوزير الأولويات والأهداف التي تسهم الوزارة في تحقيقها من خلال المبادرات التي تنسجم مع محركات التحديث الاقتصادي.



وأوضح أن الوزارة تستهدف، بتوجيه من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، التوعية بالأثر البيئي في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا فيما يتعلق بسلوكيات الإلقاء العشوائي للنفايات، مشيرًا إلى الفرص الاقتصادية المتاحة للقطاع الخاص في مشاريع تدوير النفايات ومشاريع إنتاج الطاقة منها.

