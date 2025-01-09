صحة عجلون تناقش التحديات التي تواجه فنيي المختبرات

الوكيل الإخباري- ناقش اجتماع مديرية صحة محافظة عجلون، الذي عُقد اليوم الخميس، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه فنيي المختبرات في المراكز الصحية بالمحافظة، وذلك خلال الاجتماع الربعي الأول الخاص بهم لعام 2025.

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وأشاد مدير صحة عجلون، الدكتور عاكف السليحات، بالجهود المبذولة من قِبل فنيي المختبرات في تقديم خدمات مخبرية عالية الجودة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات ضبط الجودة وقواعد السلامة العامة.



من جهتها، أكدت مشرفة المختبرات، إسلام الصمادي ضرورة التواصل المستمر مع الكوادر الصحية، ومتابعة همومهم ومشاكلهم، بالإضافة إلى مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير الإشراف ومراكز الاعتماد.