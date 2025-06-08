صحة عجلون: مناوبات مستمرة خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- قال مدير صحة محافظة عجلون الدكتور عاكف العبادي، إن كوادر المديرية تواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، ضمن برنامج مناوبات تم إعداده مسبقًا لضمان استمرارية العمل في مختلف المراكز الصحية.

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