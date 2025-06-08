الأحد 2025-06-08 10:48 م
 

صحة عجلون: مناوبات مستمرة خلال عطلة العيد

مدير صحة محافظة عجلون الدكتور عاكف العبادي
صحة عجلون
 
الأحد، 08-06-2025 08:23 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير صحة محافظة عجلون الدكتور عاكف العبادي، إن كوادر المديرية تواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، ضمن برنامج مناوبات تم إعداده مسبقًا لضمان استمرارية العمل في مختلف المراكز الصحية.

اضافة اعلان


وأكد الدكتور العبادي خلال جولة تفقدية نفذها اليوم الأحد على عدد من المراكز الصحية المناوبة، أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية في جميع المراكز لضمان تقديم الخدمة الطبية بالشكل الأمثل، مثنيًا على التزام الكوادر الطبية والإدارية وجهودهم في خدمة المواطنين خلال عطلة العيد.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين الصليب الأحمر: أغلب المصابين في غزة كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع المساعدات

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه على هامش أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات. فرنسا

أخبار محلية الملك يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي في مدينة نيس الفرنسية

مقياس ريختر

عربي ودولي زلزال بقوة 6,3 درجات يهز العاصمة الكولومبية بوغوتا

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد

أخبار محلية الرئيس العراقي يهنئ الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة ضحايا مراكز المساعدات في غزة إلى 125 شهيداً

جلالة الملك عبدﷲ الثاني

أخبار محلية الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

: إزالة 3 حظائر مخالفة وتحرير 21 مخالفة

أخبار محلية إزالة 3 حظائر وتحرير 21 مخالفة في إربد

مدير صحة محافظة عجلون الدكتور عاكف العبادي

أخبار محلية صحة عجلون: مناوبات مستمرة خلال عطلة العيد



 
 





الأكثر مشاهدة