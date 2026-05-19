صحفيو الأردن يرفضون حملات التشهير ضد عماد حجاج

01:34 م

الوكيل الإخباري- أكدت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع رسام الكاريكاتير الزميل عماد حجاج في وجه الحملة التي تستهدف دعوته للمشاركة في مهرجان البحيرات الدولي للرسوم الكاريكاتيرية (LICAF) في المملكة المتحدة، المقرر عقده في شهر تشرين الأول المقبل، بمزاعم اتهامه بمعاداة السامية. اضافة اعلان





واستنكرت النقابة مطالبة بعض السياسيين البريطانيين وأطراف حكومية بإلغاء دعوة الزميل حجاج، استنادًا إلى رسمين كاريكاتيريين له ينتقدان إسرائيل، ويزعمون أنهما معاديان للسامية، وما كتبته صحفية يمينية متطرفة ضد الزميل دون أي دليل، والتشهير به.



وقالت إن مناخ الاستقطاب الحاد الذي يشجع على التعميم والاتهام الجزافي والتفسير المشوّه لعفوية الكاريكاتير في بريطانيا، يعرّض رسامي الكاريكاتير والصحفيين لمزيد من التعسف والرقابة، مشيرة إلى أن هذا الخلل في التمييز يقوّض بشكل خطير جودة أي حوار ديمقراطي وأي معنى لحرية الرأي والتعبير التي تتغنى بها بريطانيا، ويعزز ثقافة الرقابة الذاتية لصالح الآراء المتطرفة المدفوعة بالخوف من الآخر المختلف.



وأهابت النقابة بكل الهيئات العربية والدولية المعنية الوقوف بوجه كل حملات الوصم بمعاداة السامية كأداة قمع سياسية تهدف إلى إسكات أي نقد للحكومة الإسرائيلية المتطرفة وما اقترفته، وما تزال، من جرائم بلا حساب بحق الشعب الفلسطيني.



وقالت إن الزميل حجاج، عضو نقابة الصحفيين، يقدم رسومات كاريكاتورية ساخرة ملتزمة بالمواثيق الصحفية المحلية والدولية، وتحترم جميع الأديان وتحارب التطرف والعنصرية والاحتلال أينما كان، ونُشرت على صدر الصفحات الأولى في أهم الصحف في العالم ذات المهنية العالية. علمًا بأن الرسمين اللذين أوردتهما صحيفة "التلغراف" البريطانية نُشرا في صحيفتي "الدستور" الأردنية و"العربي الجديد" القطرية، وهما ينتقدان التطرف الصهيوني والسياسة العنصرية التي ينتهجها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، كما يصوران نتنياهو مجرم حرب مطلوبًا دوليًا بتهم الإبادة الجماعية في غزة.



ويشارك الزميل حجاج في المهرجان بعرض رسوم كاريكاتورية تتناول محاور ثقافية واجتماعية والإعاقات الذهنية والجسدية من خلال شخصيته الكرتونية الأردنية الشهيرة "أبو محجوب"، بحسب مديرة المهرجان جولي تيت، التي أكدت أن المهرجان لم يعرض قط رسومات كاريكاتورية أو قصصًا كاريكاتورية معادية للسامية، مشيرة إلى أنها مصممة على استضافة الأردن هذا العام، ولن تحفل بحملات الترهيب والتشويه التي يتم شنها ضده.





