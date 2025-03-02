صدور إرادتان ملكيتان ساميتان

07:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/722461 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على قبول استقالة رسلان نوري رسلان ديرانية من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي ،وبحسب القرار فإنّه يعتبر نافّذا من 12 شباط 2025. اضافة اعلان





كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين محمد عبد المعز محمد جميل المحتسب عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي الأردني، لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ 24 شباط 2025.