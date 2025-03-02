صدور إرادتان ملكيتان ساميتان

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين محمد عبد المعز محمد جميل المحتسب عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي الأردني، لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ 24 شباط 2025.
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