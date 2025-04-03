الخميس 2025-04-03 06:40 م
 

صدور ارادات ملكية سامية

ارادة ملكية
ارادة
 
الخميس، 03-04-2025 06:31 م

الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيد قيصر محمد عبده حتاملة في الديوان الملكي الهاشمي بالمجموعة الأولى من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ 1/3/2025 .

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وصدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الخميس بالمصادقة على قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.

 

وصدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الخميس وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بوضع نظام معدل لنظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري .

 

وصدرت اليوم الخميس تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025.

 
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