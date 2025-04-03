صدور ارادات ملكية سامية

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيد قيصر محمد عبده حتاملة في الديوان الملكي الهاشمي بالمجموعة الأولى من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ 1/3/2025 .

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وصدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الخميس بالمصادقة على قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.

وصدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الخميس وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بوضع نظام معدل لنظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري .