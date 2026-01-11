الأحد 2026-01-11 07:30 م

صدور الطبعة الــ3 من جريدة الشرق العربي

دائرة المكتبة الوطنية
11-01-2026

الوكيل الإخباري-    صدر حديثا عن دائرة المكتبة الوطنية، الطبعة الثالثة من جريدة الشرق العربي احتفاء بمرور خمسين عاما على تأسيسها ودورها الريادي في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الوثائقي والفكري الأردني وبالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

ووفق بيان صحفي صادر عن "المكتبة" تضمنت الطبعة الثالثة من جريدة الشرق العربي إضافة إلى ثلاثة فهارس.


وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة في البيان، إن فكرة إعادة تحقيق وطباعة ونشر موسوعة جريدة "الشرق العربي" بمجلداتها الضخمة الثلاثة التي تقارب بمجموعها 2400 صفحة، جزء من اهتمام وزارة الثقافة بإحياء ونشر التراث الفكري والمعرفي والإعلامي الأردني في عهد الهاشميين.

 
 


