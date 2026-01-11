صدور الطبعة الــ3 من جريدة الشرق العربي

الوكيل الإخباري- صدر حديثا عن دائرة المكتبة الوطنية، الطبعة الثالثة من جريدة الشرق العربي احتفاء بمرور خمسين عاما على تأسيسها ودورها الريادي في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الوثائقي والفكري الأردني وبالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

ووفق بيان صحفي صادر عن "المكتبة" تضمنت الطبعة الثالثة من جريدة الشرق العربي إضافة إلى ثلاثة فهارس.