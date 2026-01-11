صدور الطبعة الــ3 من جريدة الشرق العربي

ووفق بيان صحفي صادر عن "المكتبة" تضمنت الطبعة الثالثة من جريدة الشرق العربي إضافة إلى ثلاثة فهارس.
وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة في البيان، إن فكرة إعادة تحقيق وطباعة ونشر موسوعة جريدة "الشرق العربي" بمجلداتها الضخمة الثلاثة التي تقارب بمجموعها 2400 صفحة، جزء من اهتمام وزارة الثقافة بإحياء ونشر التراث الفكري والمعرفي والإعلامي الأردني في عهد الهاشميين.
