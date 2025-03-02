صدور تعليمات معدلة لتعليمات إصدار المواصفات القياسية

الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية، تعليمات رقم (1) لسنة (2025)، معدلة لتعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية، وتقرأ مع تعليمات إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية رقم (5) لسنة 2022 تعليمات واحدة، ويعمل بها بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشرها.

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وتنص المادة "2"، تعدل المادة البنود 6-3 و6-4 و6-5 من المادة 6 من الباب الخامس، الخاصة باجتماعات اللجان الفنية في التعليمات الأصلية، بإلغاء عبارة الأعضاء المشاركين حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة الجهات المشاركة.



وتنص المادة 3 على تعديل المادة 7 من الباب السادس (إعداد ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية) في التعليمات الأصلية لتصبح كما يلي: إلغاء البند (7-1) الوارد فيها، وإعادة ترقيم البنود 27 و7-3 و47 الواردة فيها لتصبح البنود 17 و7-2 و7-3 منها على التوالي.



وتنص المادة 4 على تعديل الباب السادس (إعداد ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية الأردنية) في التعليمات الأصلية بإضافة المادة 8 إليه بالنص التالي: عند وجود أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة أو ما تتطلبه التزامات المؤسسة مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، يتم استخدام عملية تبني المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الوطنية كمواصفات قياسية أردنية أو كقواعد فنية أردنية باستخدام المسار السريع، كما يتم أخذ موافقة رئيس المجلس لاستخدام المسار السريع في عملية تبني المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الوطنية كمواصفات قياسية أردنية أو كقواعد فنية أردنية.



وبحسب التعديل، يتم اختيار إحدى طرق التبني المناسبة حسب الدليل الأردني رقم 21*1 "التبني الوطني أو الإقليمي للمواصفات القياسية الدولية والإصدارات الدولية الأخرى الجزء (1): تبني المواصفات القياسية الدولية" وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس المجلس.



ويتم تجاوز مرحلتي مشروع العمل والمشروع المبدئي والانتقال مباشرة الى مرحلة مشروع التصويت، وفي حال وجود لجنة فنية يتم إعلامها بأنه سيتم التبني باستخدام المسار السريع وتعميم المشروع للتصويت.



ويتم تعميم مشروع التصويت على جميع الجهات المعنية لإبداء الرأي خلال مدة 30 أو 60 يوماً حسب ما تقتضيه الحالة الطارئة المحددة في البند 8-1.



وعند تعميم مشروع التصويت يجب ألا تقل نسبة الأصوات بالموافقة عن نسبة 75 بالمئة من مجموع الجهات المعنية التي تم التعميم عليها.



وفي حال عدم موافقة أكثر من 25 بالمئة من مجموع الجهات المعنية التي تم تعميم مشروع التصويت عليها أو في حال ورود ملاحظات فنية على مشروع التصويت يتم إجراء ما يلي:

أ- في حال وجود لجنة فنية: يتم إعادة المشروع إليها لمناقشة الملاحظات الواردة واتخاذ القرار المناسب بشأنه إما بإلغاء مشروع التصويت أو موافقة 75 بالمئة من مجموع الجهات المشاركة في اللجنة على المشروع.



ب- في حال عدم وجود لجنة فنية يتم دعوة الجهات المعنية التي تم التعميم عليها إلى اجتماع لمناقشة الملاحظات الواردة واتخاذ القرار المناسب إما بإلغاء مشروع التصويت أو استكمال موافقة 75 بالمئة من مجموع الجهات المعنية التي تم التعميم عليها.



ويتم الإعلان عن مشروع التصويت على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ولمرة واحدة قبل 30 أو 60 يوماً من عرضها على المجلس، على أن يراعى أن يتم تقريب أي نسبة محسوبة لأقرب عدد صحيح.

كما نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تعليمات رقم 2 لسنة 2025، تعليمات إلغاء "تعليمات تبني المواصفات القياسية الدولية أو الاقليمية أو الوطنية



كمواصفات قياسية أردنية أو كقواعد فنية أردنية باستخدام اجراء المسار السريع رقم (1) لعام 2014، ويعمل بها بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشرها.