صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الجريدة الرسمية

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الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً. اضافة اعلان





وكانت اللجنة اللثلاثية لشؤون قررت رفع الحد الأدنى للاجور لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ 1/1/2025 وحتى 31/12/2027.