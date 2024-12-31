صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الجريدة الرسمية

وكانت اللجنة اللثلاثية لشؤون قررت رفع الحد الأدنى للاجور لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ 1/1/2025 وحتى 31/12/2027.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : خطّة أمنيّة في جميع المحافظات
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء
-
صدور إرادتين ملكيتين ساميتين
-
الإفتاء: يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رجب
-
أبو علي يتفقد مواقع خدمات تحصيل الضريبة قبيل ساعات من انتهاء العام
-
مدير الغذاء والدواء يتفقد مصانع في المفرق
-
"الزراعة" تحدد أطر التعامل مع السماد العضوي ومكافحة الذباب
-
اتفاقيتان بين "جائزة الحسن للشباب" و"دار الإحسان"