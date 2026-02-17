صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي وصناعة الأخبار"

والكتاب الذي جاء في 200 صفحة من القطع الكبير، اشتمل على أربعة فصول وقائمة بالمراجع.
وجاء في مقدمة الكتاب أن صناعة الأخبار في عصر الخوارزميات، شهدت تحولا جذريا في كيفية إنتاجها، وتوزيعها، واستهلاكها، متأثرة بشكل كبير بآليات التعلم الآلي والتعلم العميق للذكاء الاصطناعي، وأصبح الاعتماد المتزايد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة رئيسة في كل مرحلة من مراحل الدورة الإخبارية، من جمع البيانات وتحرير المحتوى، إلى تخصيص التوزيع، وصولا إلى كيفية تفاعل المستخدمين معها.
