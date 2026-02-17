صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي وصناعة الأخبار"

الوكيل الإخباري- صدر حديثا كتاب بعنوان "الذكاء الاصطناعي وصناعة الأخبار- مخاطر التزييف العميق على الأمن والسلم المجتمعي"، لمؤلف الدكتور عبدالكريم علي الدبيسي عن دار إبصار للنشر والتوزيع في عمان.

والكتاب الذي جاء في 200 صفحة من القطع الكبير، اشتمل على أربعة فصول وقائمة بالمراجع.