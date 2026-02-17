الثلاثاء 2026-02-17 06:44 م

صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي وصناعة الأخبار"

صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي وصناعة الأخبار"
صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي وصناعة الأخبار"
 
الثلاثاء، 17-02-2026 05:01 م

الوكيل الإخباري-   صدر حديثا كتاب بعنوان "الذكاء الاصطناعي وصناعة الأخبار- مخاطر التزييف العميق على الأمن والسلم المجتمعي"، لمؤلف الدكتور عبدالكريم علي الدبيسي عن دار إبصار للنشر والتوزيع في عمان.

والكتاب الذي جاء في 200 صفحة من القطع الكبير، اشتمل على أربعة فصول وقائمة بالمراجع.


وجاء في مقدمة الكتاب أن صناعة الأخبار في عصر الخوارزميات، شهدت تحولا جذريا في كيفية إنتاجها، وتوزيعها، واستهلاكها، متأثرة بشكل كبير بآليات التعلم الآلي والتعلم العميق للذكاء الاصطناعي، وأصبح الاعتماد المتزايد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة رئيسة في كل مرحلة من مراحل الدورة الإخبارية، من جمع البيانات وتحرير المحتوى، إلى تخصيص التوزيع، وصولا إلى كيفية تفاعل المستخدمين معها.

 
 


