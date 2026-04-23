صدور نظام تنظيم الإعلام الرقمي في الجريدة الرسمية

الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026.

ويشتمل النظام على عدة تعريفات، منها الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والمحتوى الإعلامي الرقمي، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بالإعلام الرقمي.

ويوجب النظام على من يرغب في ممارسة أعمال النشر والإعلان الرقمي التقدم بطلب ترخيص وفق شروط محددة.



كما يُلزم صناع المحتوى الرقمي بالتقدم بطلب للحصول على رخصة عند ممارسة أي نشاط إعلامي رقمي احترافي.