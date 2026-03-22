صرح الشهيد ينظم احتفالاً وطنياً بمناسبة الذكرى 58 لمعركة الكرامة

الوكيل الإخباري- نظم صرح الشهيد، اليوم الأحد، احتفالًا وطنيًا بمناسبة الذكرى 58 لمعركة الكرامة الخالدة، بمشاركة فاعلة من جمعية الدار للثقافة والفنون، وموسيقات القوات المسلحة، وهيئة شباب كلنا الأردن، وسط حضور لافت عكس عمق الاعتزاز الوطني بهذه المناسبة الخالدة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بافتتاح معرض تشكيلي مميز، جسّد بطولات نشامى القوات المسلحة الأردنية في معركة الكرامة، استحضر خلاله معاني التضحية والفداء التي سطّرها الأبطال دفاعًا عن ثرى الوطن وكرامته، كما جرى تكريم عدد من الأمهات بمناسبة عيد الأم تقديرًا لدورهن في تنشئة الأجيال وغرس قيم الانتماء والعطاء لديهم.



وتخلل الحفل تقديم معزوفات وطنية لموسيقات القوات المسلحة، حملت مشاعر الفخر والاعتزاز، وجسدت روح الهوية الوطنية الأردنية، كما تم تخصيص فقرات ترفيهية للأطفال، شملت أنشطة متنوعة، أضفت أجواءً من البهجة والفرح، وعزّزت روح المشاركة العائلية في الفعالية.