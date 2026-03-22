صرح الشهيد ينظم احتفالاً وطنياً بمناسبة الذكرى 58 لمعركة الكرامة

وبدأت فعاليات الاحتفال بافتتاح معرض تشكيلي مميز، جسّد بطولات نشامى القوات المسلحة الأردنية في معركة الكرامة، استحضر خلاله معاني التضحية والفداء التي سطّرها الأبطال دفاعًا عن ثرى الوطن وكرامته، كما جرى تكريم عدد من الأمهات بمناسبة عيد الأم تقديرًا لدورهن في تنشئة الأجيال وغرس قيم الانتماء والعطاء لديهم.
وتخلل الحفل تقديم معزوفات وطنية لموسيقات القوات المسلحة، حملت مشاعر الفخر والاعتزاز، وجسدت روح الهوية الوطنية الأردنية، كما تم تخصيص فقرات ترفيهية للأطفال، شملت أنشطة متنوعة، أضفت أجواءً من البهجة والفرح، وعزّزت روح المشاركة العائلية في الفعالية.
ويأتي هذا الاحتفال في إطار الحرص على إحياء المناسبات الوطنية وترسيخها في المجتمع، لتعزيز قيم الولاء والانتماء، وتعميق وعي الأجيال بتاريخ الأردن المشرق وإنجازاته، بما يسهم في بناء مستقبل يستند إلى إرثٍ من البطولة والتضحيات.
انطلاق فعاليات "أماسي العيد" في الطفيلة