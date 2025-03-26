الأربعاء 2025-03-26 12:33 م
 

صرف المستحقات المالية لهذه الفئة من العاملين قبل العيد

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 26-03-2025 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عن تحويل المستحقات المالية للعاملين على حساب التعليم الإضافي للأردنيين، التعليم المسائي للسوريين، المخيمات، رياض الأطفال، شراء الخدمات/ المعلمين، ومطالبات عمال النظافة في المدارس.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن المستحقات أصبحت جاهزة للصرف عبر البنوك المعتمدة.
 
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