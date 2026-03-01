صفارات الإنذار تدوي في الأردن

وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت السبت دلالات الصفارات بحيث إذا كانت ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي والبوسعيدي يؤكدان تضامن الأردن وعُمان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
-
الصفدي وروبيو يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة وتضامن واشنطن مع الأردن
-
اتحاد العمال: عمال الأردن خلف القيادة وفي خندق الوطن
-
توضيح حكومي هام حول تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي
-
إعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية 2026
-
"الخيرية الهاشمية" ومركز الملك سلمان للإغاثة يختتمان مشروع توزيع التمور في الأردن
-
الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى عدة دول بسبب إغلاق الأجواء - أسماء
-
ثلاث إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي