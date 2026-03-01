الأحد 2026-03-01 12:47 م

صفارات الإنذار تدوي في الأردن

الوكيل الإخباري-   دوّت صفارات الإنذار في الأردن مجددا، الأحد، لتنبيه المواطنين وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية.اضافة اعلان


وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت السبت دلالات الصفارات بحيث إذا كانت ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.
 
 


