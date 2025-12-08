الإثنين 2025-12-08 11:18 م

"صناعة إربد" تختتم ورشة "ممارسات التصنيع الجيد"

ل
أرشيفية
الإثنين، 08-12-2025 10:41 م

الوكيل الإخباري- اختتمت غرفة صناعة إربد ورشة "ممارسات التصنيع الجيد (GMP)" التي نظمتها لخدمة العاملين في القطاعين الغذائي والعلاجي والدوائي، ضمن جهود الغرفة المستمرة في تطوير مهارات الكوادر العاملة في هذه القطاعات الحيوية.

اضافة اعلان


وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن مثل هذه البرامج تمثل ركنًا أساسيًا في دعم الصناعات الوطنية، ورفع قدرات العاملين فيها، مشيرًا إلى أن ممارسات التصنيع الجيد باتت عنصرًا أساسيًا لضمان جودة المنتجات وسلامة المستهلك.


وشدد على التزام الغرفة بتوفير التدريب المتخصص الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز ثقة الأسواق بالمنتجات الوطنية ويقوّي قدرتها التنافسية.


من جانبه، أشار مدير عام الغرفة، نضال الصدر، إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز المعرفة الفنية والعملية للعاملين في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تطوير جودة المنتجات والخدمات في السوق الأردني.


وجاءت الورشة في إطار حرص الغرفة على رفع المستوى المهني للعاملين في المصانع والمنشآت الصحية والغذائية، وتعزيز التزامهم بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الإنتاج وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.


واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول آليات ضبط الجودة، وإجراءات التعقيم، وإدارة المخاطر، والمعايير الدولية لخطوط الإنتاج.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرواشدة: "البحوث الزراعية" يحقق إنجازات في التمويل والمشاريع البحثية

أخبار محلية الرواشدة: "البحوث الزراعية" يحقق إنجازات في التمويل والمشاريع البحثية

كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة

عربي ودولي كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة

ل

أخبار محلية "صناعة إربد" تختتم ورشة "ممارسات التصنيع الجيد"

ب

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد المشروع التنموي في الأزرق

ب

أخبار محلية بلدية بلعما تعالج هبوطًا بخط الغاز في شارع الخربة السمراء

لازاريني يستنكر اقتحام الاحتلال لمقار الاونروا في القدس المحتلة

عربي ودولي لازاريني يستنكر اقتحام الاحتلال لمقار الاونروا في القدس المحتلة

ل

أخبار محلية محافظ معان يوجه بتأمين السلع الأساسية ومراقبة الأسواق خلال فصل الشتاء

استشهاد فلسطينية جراء هجوم مسيّرات إسرائيلية في غزة

فلسطين استشهاد فلسطينية جراء هجوم مسيّرات إسرائيلية في غزة



 






الأكثر مشاهدة