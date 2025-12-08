"صناعة إربد" تختتم ورشة "ممارسات التصنيع الجيد"

وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن مثل هذه البرامج تمثل ركنًا أساسيًا في دعم الصناعات الوطنية، ورفع قدرات العاملين فيها، مشيرًا إلى أن ممارسات التصنيع الجيد باتت عنصرًا أساسيًا لضمان جودة المنتجات وسلامة المستهلك.
وشدد على التزام الغرفة بتوفير التدريب المتخصص الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز ثقة الأسواق بالمنتجات الوطنية ويقوّي قدرتها التنافسية.
من جانبه، أشار مدير عام الغرفة، نضال الصدر، إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز المعرفة الفنية والعملية للعاملين في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تطوير جودة المنتجات والخدمات في السوق الأردني.
وجاءت الورشة في إطار حرص الغرفة على رفع المستوى المهني للعاملين في المصانع والمنشآت الصحية والغذائية، وتعزيز التزامهم بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الإنتاج وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول آليات ضبط الجودة، وإجراءات التعقيم، وإدارة المخاطر، والمعايير الدولية لخطوط الإنتاج.
