صناعة الأردن تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع قبرص

الوكيل الإخباري- بحثت غرفة صناعة الأردن، مع السفير القبرصي لدى المملكة سيفاغ أفيدسيان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ولا سيما الصناعي بين البلدين وزيادة مبادلاتهما التجارية الثنائية.

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وأشار النائب الأول لرئيس الغرفة هاني أبو حسان الى عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية المختلفة،