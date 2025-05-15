صناعة الأردن تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع قبرص

وأشار النائب الأول لرئيس الغرفة هاني أبو حسان الى عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية المختلفة،
وحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، شدد أبو حسان على أهمية البناء على العلاقات السياسية المتينة التي تجمع البلدين، والتركيز على الجوانب الاقتصادية بما يخدم مصالح القطاع الخاص في كلا الجانبين،لافتا الى نمو الصادرات الأردنية إلى قبرص 13 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه.
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