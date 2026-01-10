صناعة الأردن تصدر تقريرا لتوقعات الصادرات

وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، توقع التقرير أن تسعة من أصل عشرة قطاعات صناعية فرعية ستحقق نموا في صادراتها خلال العام الحالي، كما توقع أن تسجل الصادرات الصناعية نموا إجماليا بنسبة 7.5 بالمئة وبقيمة تقديرية تبلغ نحو 600 مليون دينار ، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات تم إعدادها وفق ثلاثة سيناريوهات محتملة (متحفظ، معتدل، متفائل)، وبما يراعي تباين مسارات الأداء الاقتصادي تبعا لتطور الظروف المحلية والإقليمية والدولية، ومستوى الاستقرار الاقتصادي، وحركة الأسواق العالمية.
