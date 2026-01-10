صناعة الأردن تصدر تقريرا لتوقعات الصادرات

الوكيل الإخباري- أصدرت غرفة صناعة الأردن تقريرا جديدا لتوقعات صادرات القطاعات الصناعية الفرعية خلال العام الحالي، استكمالا لتقرير التوقعات الصناعية الصادر سابقا.

اضافة اعلان



وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، توقع التقرير أن تسعة من أصل عشرة قطاعات صناعية فرعية ستحقق نموا في صادراتها خلال العام الحالي، كما توقع أن تسجل الصادرات الصناعية نموا إجماليا بنسبة 7.5 بالمئة وبقيمة تقديرية تبلغ نحو 600 مليون دينار ، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.