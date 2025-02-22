صناعيون: المعارض الخارجية تفتح أسواقًا جديدة للصادرات الأردنية

10:48 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/721414 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد مصنعون محليون أهمية المشاركة في المعارض الخارجية كأداة فعالة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، مما يساهم في تعزيز نمو الصادرات الأردنية وزيادة انتشار الصناعات المحلية على الصعيدين الإقليمي والدولي. جاء ذلك في ختام مشاركة 36 شركة أردنية في معرض الخليج الغذائي الدولي (غلفود 2025)، الذي نظّمته جمعية المصدرين الأردنيين. اضافة اعلان





وقال المشاركون في المعرض إن التواجد في هذه الفعاليات ساهم في تمكين الشركات الأردنية من عقد صفقات تجارية مع أسواق جديدة غير تقليدية في جنوب وشمال أمريكا، أوروبا، وأفريقيا. وبحسب البيان، شهد الجناح الأردني في المعرض الذي امتد على مساحة 716 مترًا مربعًا مشاركة فعالة لعدد من الشركات المتخصصة في صناعات مثل اللحوم، الدواجن، الحلويات، الألبان، البهارات، والقهوة.



وشدد محمد وليد الجيطان، ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن، على أهمية المشاركة المستمرة في المعارض مثل "غلفود" التي ساعدت في زيادة صادرات الأردن ودخول منتجاته إلى أسواق جديدة. وأوضح أن التنسيق بين غرفة الصناعة وجمعية المصدرين الأردنيين يهدف إلى تعزيز التعاون في المعارض المستقبلية وزيادة الجناح الأردني في الدورات المقبلة.



بدوره، أكد محفوظ سعيد، مدير المشاريع الريادية في مؤسسة نهر الأردن، على أن المشاركة في المعارض تساهم بشكل كبير في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن المشاركة في "غلفود" ساعدت في فتح منافذ تسويقية لمنتجات "مطبخ الكرمة" في دول الخليج.



كما أثنى عيسى الملائكة، مدير عام شركة الخليج للمواد الغذائية، على نجاح المشاركة الأردنية في المعرض، موضحًا أن هذه الفعاليات تفتح أسواقًا جديدة وتساعد في تسويق المنتجات الأردنية عالميًا، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية مع العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وكندا.



وفي ختام الحديث، أكد حليم أبو رحمة، مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين، أن المشاركة الأردنية في معرض "غلفود 2025" كانت ناجحة للغاية، حيث مكنت الشركات من الترويج لمنتجاتها والتعرف على أحدث التطورات في صناعة الغذاء، مشيرًا إلى أن المعرض ساهم في فتح أسواق جديدة في أوروبا وأمريكا وأفريقيا.







