صندوق الائتمان العسكري يرفع سقف تمويل السيارات

الوكيل الإخباري- رفع صندوق الائتمان العسكري سقف التمويل للسيارات وزيادة فترة التمويل للضباط وضباط صف وأفراد المنتسبين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

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وأصبح تمويل السيارات لفئة الضباط من رتبة وكيل فأعلى لغاية 18 ألف دينار وفئة ضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين لغاية 9 آلاف دينار مع زيادة فترة السداد للفئتين تصل إلى 8 سنوات.



وقال مدير عام الصندوق يزيد الخالدي، "نعمل بشكل دوري على مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية، من خلال التغذية الراجعة من المنتسبين من جهة ومراقبة السوق المحلي والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى لتلبية تطلعات واحتياجات المنتسبين مع الأخذ بالاعتبار المحافظة على ملاءتهم المالية وإرشادهم باتخاذ قرار التمويل بما لا يؤثر على ظروفهم المعيشية".



وأضاف إن هناك أهدافا نسعى للوصول إليها من خلال إعداد الدراسات لاستحداث منتجات وخدمات مصرفية جديدة من شأنها التسهيل على المنتسبين، بالإضافة الى المضي بتطوير الخدمات الإلكترونية والتحديث المستمر للخدمات على التطبيق البنكي لإنجاز معظم المعاملات إلكترونياً، لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.