الأحد 2025-04-27 02:38 م
 

صندوق الائتمان العسكري يرفع سقف تمويل السيارات

ل
أرشيفية
 
الأحد، 27-04-2025 11:54 ص

الوكيل الإخباري- رفع صندوق الائتمان العسكري سقف التمويل للسيارات وزيادة فترة التمويل للضباط وضباط صف وأفراد المنتسبين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

اضافة اعلان


وأصبح تمويل السيارات لفئة الضباط من رتبة وكيل فأعلى لغاية 18 ألف دينار وفئة ضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين لغاية 9 آلاف دينار مع زيادة فترة السداد للفئتين تصل إلى 8 سنوات.


وقال مدير عام الصندوق يزيد الخالدي، "نعمل بشكل دوري على مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية، من خلال التغذية الراجعة من المنتسبين من جهة ومراقبة السوق المحلي والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى لتلبية تطلعات واحتياجات المنتسبين مع الأخذ بالاعتبار المحافظة على ملاءتهم المالية وإرشادهم باتخاذ قرار التمويل بما لا يؤثر على ظروفهم المعيشية".


وأضاف إن هناك أهدافا نسعى للوصول إليها من خلال إعداد الدراسات لاستحداث منتجات وخدمات مصرفية جديدة من شأنها التسهيل على المنتسبين، بالإضافة الى المضي بتطوير الخدمات الإلكترونية والتحديث المستمر للخدمات على التطبيق البنكي لإنجاز معظم المعاملات إلكترونياً، لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.


يذكر أن السقوف السابقة للسيارات لفئة الضباط من رتبة وكيل فأعلى كانت 12 ألف دينار وفئة ضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين 7500 دينار وفترة السداد بحد أقصى 6 سنوات.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1451 حادثاً خلال 24 ساعة

فلب

تكنولوجيا "يوتيوب" تطلق ميزة جديدة هامة لتحسين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو

نقود

اقتصاد محلي 16.7 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان بنهاية الربع الأول

جانب من الزيارة

أخبار محلية الصفدي يهنئ نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين

لا8ع

تكنولوجيا أدوبي تُطلق تطبيق Firefly وتُحدث ثورة إبداعية بأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة

الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين2"

فلسطين الحوثيون يستهدفون قاعدة إسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة

رلااغةتع

فن ومشاهير مقطع عفوي من داخل السيارة… عاصي الحلاني يغني أغنيته الجديدة مع ابنته دانا

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل ما مصير المعلمين الذكور بعد قرار تأنيث المدارس ؟



 
 





الأكثر مشاهدة